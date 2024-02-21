الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ببلطة حديد.. المشدد 5 سنوات لسيدتين أحدثن عاهة لفتاة في سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل وأخرى بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لفتاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

 تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمتين بالتعدى بالضرب ببلطة حديد على رأس المجنى عليها، حيث كانت تسير في الطريق العام فقاما بالإمساك بها وتقييد حركتها والتعدى عليها ببلطة حديد، مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة لها، بنسبة 25 %.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليها، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

ربة منزل عاهة مستديمة النيابة العامة التعدي بالضرب بلطة حديد

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