الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. "الصحة العالمية" تنجز ثانى مهمة إجلاء من مستشفى ناصر فى خان يونس

مستشفى ناصر بغزة
مستشفى ناصر بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنها أنجزت ثاني مهمة إجلاء معقدة للمرضى من مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، وسط الأعمال العدائية المستمرة قربها، وفق بيان نشرته عبر منصة "إكس".

ونقل موظفو منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى حتى الآن 32 مريضًا في حالة حرجة، من بينهم أطفال جرحى ومصابون بالشلل.

لكنّ المنظمة عبّرت عن قلقها بشأن نحو 130 مريضًا و15 طبيبًا ومسعفًا، ما يزالون في الموقع، وسط استمرار إطلاق النار.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن مستشفى ناصر في خان يونس، وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار دام أسبوعًا تبعته مداهمة إسرائيلية.

وقالت المنظمة عبر حسابها في منصة "إكس": "نخشى على سلامة وعافية المرضى وأفراد الطاقم الصحي الذين ما زالوا في المستشفى ونحذر من أن استمرار تعطيل تقديم الرعاية المنقذة لحياة المرضى والجرحى سيؤدي إلى مزيد من الوفيات".

وأعربت المنظمة عن حاجتها "إلى ممر آمن ومستمر إلى المستشفى لضمان نقل جميع المرضى المحتاجين لتلقي الرعاية المنقذة للحياة".

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