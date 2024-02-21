الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أيمن الرقب: مصر ستكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عضو حركة فتح الدكتور أيمن الرقب، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وبالتالي بذلت جهود كثيرة خلال سنوات طويلة لأن تبقى القضية الفلسطينية قضية حية، وأن يتم تحقيق طموح ومطالب الشعب الفلسطيني. 

مصر تتصدر المشهد الفلسطيني بشكل كبير 

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وأضاف "الرقب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تعليقًا على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء ضد الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي تصدرت مصر المشهد بشكل كبير جدًا عندما تبنت الرواية السردية الفلسطينية ودافعت في نفس الوقت على القضية الفلسطينية وطلبت بوقف العدوان على قطاع غزة، وقالت من أجل أن يكون هناك استقرار في المنطقة يجب أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره.

وتابع: "الفلسطنينون سينتظرون المذكرة والمرافعة التي تقدمها مصر غدًا أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، حيث من المؤكد أن تحمل مصر الاحتلال الإسرائيلي جرائم كثيرة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، كما أن الأمر يتعلق في غزة والضفة الغربية والقدس، مطالبة انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة والمطالبة بتعويضات للشعب الفلسطيني عن سنوات الاحتلال ومن الشعب الفلسطيني تقرير مصيره".   

وأضاف الرقب: "نتوقع غدًا تكون فتوى كبيرة أمام محكمة العدل الدولية وهي غير مرتبطة بالدعوى السابقة حول غزة من قبل جنوب أفريقيا حول الإبادة الجماعية، كما طالبت محكمة العدل الدولية من 50 دولة فتاوى تتقدم بذلك ومن ضمنها مصر، متوقعًا مرافعة مصرية تاريخة لصالح الشعب الفلسطيني". 

وفي غصون ذلك، تشارك مصر اليوم الأربعاء بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في ثالث جلسة استماع حول طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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