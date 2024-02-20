المصري للفكر والدراسات: مصر تقوم بدور مركزي هام لتأييد القضية الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المذكرة التي ستقدمها الدولة المصرية لمحكمة العدل الدولية يؤكد على الدور المركزي الذي تقوم به الدولة المصرية لنصرة القضية الفلسطينية.

الحرب بغزة



وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن هذه المذكرة سوف تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر الرأي الاستشاري.



وتابع: "الخطوة المصرية سوف تعيد التأكيد على جملة من الثوابت الهامة الخاصة بالقضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بالتأكيد على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني، أو رفض ممارسات هذا الكيان الإبادية".

التأييد المصري للموقف الفلسطيني



وتابع: "المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني في النهاية هو المسار الأكثر فعالية خاصة فيما يتعلق بالدول المركزية الهامة، وهذع المسارات تسمح بالضغط على الكيانات الدولية بضرورة توفير أدوات استقرار الأوضاع في غزة والمنطقة بالكامل".