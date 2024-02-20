خبيرة علم الطاقة تكشف أسرار زيادة الرزق والرقى بالقرآن والصيام (فيديو)

كشفت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، عن بعض الأسرار التي تساعد على زيادة الرزق والرقي في الحياة، مستندة إلى ممارسات دينية وروحية.

‎وقالت زينال، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن من بين هذه الأسرار هي التسبيح والحمد لله، وقراءة القرآن الكريم، الذي له فوائد عظيمة على النفس والجسم.

‎ونصحت خبيرة علم الطاقة بقراءة سورة قريش سبع مرات على المال الجديد أو المرتب أو أي شيء به رزق، وكذلك عند إعداد الطعام، مشيرة إلى أن هذه السورة تجلب البركة والرزق.

‎وأشارت إلى أن الإطعام اليومي هو أيضًا من الأعمال التي تزيد من الرزق، وأن التجارة مع الله هي الناجحة والمحبوبة.