الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة علم الطاقة تكشف أسرار زيادة الرزق والرقى بالقرآن والصيام (فيديو)

الصلاة
الصلاة

كشفت الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، عن بعض الأسرار التي تساعد على زيادة الرزق والرقي في الحياة، مستندة إلى ممارسات دينية وروحية.

‎وقالت زينال، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن من بين هذه الأسرار هي التسبيح والحمد لله، وقراءة القرآن الكريم، الذي له فوائد عظيمة على النفس والجسم.

‎ونصحت خبيرة علم الطاقة بقراءة سورة قريش سبع مرات على المال الجديد أو المرتب أو أي شيء به رزق، وكذلك عند إعداد الطعام، مشيرة إلى أن هذه السورة تجلب البركة والرزق.

‎وأشارت إلى أن الإطعام اليومي هو أيضًا من الأعمال التي تزيد من الرزق، وأن التجارة مع الله هي الناجحة والمحبوبة.

صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى حنان زينال خبيرة علم الطاقة سورة قريش ممارسات دينية زيادة الرزق القرآن الإطعام اليومي

الأكثر قراءة

عاجل.. توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟