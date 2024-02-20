مكي وحسني أبرزهم.. أسماء نجوم الكوميديا في مسلسلات رمضان 2024

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المُبارك، ويبدأ معه الموسم الرمضاني لعام 2024، والذي يشهد عرض العديد من مسلسلات رمضان 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

نجوم الكوميديا في مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم رمضان 2024 عرض عدد من المسلسلات، التي تجمع مجموعة متميّزة من أبطال الكوميدية في مصر، ومن أبرز النجوم الذين يقدمون في شهر رمضان هذا العام، أحمد مكى، أكرم حسنى، نيللى كريم، وغيرهم.

أكرم حسني

يشارك النجم أكرم حسني بمسلسله "بابا جه" من بطولته، ومشاركة كل من: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

ويأتي "بابا جه" ضمن مسلسلات الشركة المتحدة التي تنتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية الهادفة التي تسلط الضوء على أسس التربية السليمة للأولاد، كما أنه يعرض في 15 حلقة فقط.

يدور في إطار إجتماعي كوميدي وفيه يجسد الفنان أكرم حسني دور رجل في الأربعينات من عمره ويعمل مديرًا في أحد الفنادق، ويمر هو وزوجته وأطفاله بمجموعة من المواقف.

نيللي كريم

تقدم الفنانة نيلي كريم أحدث أعمالها الفنية في رمضان 2024 مسلسل "فرولة" وتدور أحداث قصته في إطار كوميدي حول الفتاة فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

أحمد مكي

يواصل الفنان أحمد مكي مسلسل الكبير أوي، بالجزء الثامن والذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ويحمل الكثير من المواقف الكوميدية التي تدخل قلب الجمهور.

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".