الأنبا بشارة يلتقي اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أعضاء اللجنة، يومي 19 و20 فبراير الجاري، بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين حول "الدعوة وأهم التحديات المعاصرة وكيفية معايشتها بطريقة أكثر إنسانية".

تضمن الاجتماع أيضًا تقييم الأعمال، التي أنجزت، خلال الفترة الماضية، كما تمت مناقشة الرؤية المستقبلية، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بعض مشاركات، لخدمة الدعوات على مستوى الإيبارشيات.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس سيامة شمامسة جدد، بدرجة المرتل، وذلك بكنيسة مار جرجس، بأبوجبل.

وشارك في الصلاة الأب وسيم وهيب، والأب عمانوئيل عادل، راعيا الكنيسة.