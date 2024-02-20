الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بترويع 3 وقتل أحدهم بالقليوبية لجلسة إبريل

محاكمة متهم
محاكمة متهم

قررت جنايات محكمة بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد 3 وترويعهم وقتل أحدهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسه الدور الرابع من شهر إبريل للمداولة وسماع الشهود.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٢٦ السنة ۲۰۲۱ جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال بنها، باتهام كلا من "أحمد س م" مقيم بعرب جهينة - مركز شبين القناطر، و"محمد س م" عاطل ٥٤ سنة ومقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر، و"محمود س م" ٢٦ سنة - سائق - ومقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر، و"إسلام س م" ١٩ سنة سائق - ومقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر، و"مصطفى م ح" ٢٩ سنة سائق ومقيم بناحية عرب جهينة - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، و"سليم م إ" وقام المتهمون من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة والعنف واستخدموه ضد المجني عليهم " إمام عادل حسن حمد المخ"، و"حسام حسنى حسن إبراهيم"، و"مصطفى محمد حسن" وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وقد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة عدة جرائم.

وتابع أمر الإحالة أنهم قتلوا المجني عليه "إمام عادل حسن حمد المخ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الفرض أسلحة نارية " آلية، بنادق خرطوش " حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر بأن أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة بنها المستشار شعبان عبد المنصف مركز شرطة شبين شبين القناطر بمحافظة القليوبية لجلسه الدور الرابع من شهر إبريل للمداولة وسماع الشهود جنايات شبين القناطر

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