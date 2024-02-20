الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الزراعى بالبحيرة إلى 6 وفيات

حادث الطريق
حادث الطريق

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الزراعى بمركز دمنهور بالبحيرة إلى 6 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحة.

وكان طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قد شهد صباح اليوم، الثلاثاء، حادث سير مروعًا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكى، بالقرب من قرية ناصر التابعة لمركز دمنهور.

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مصرع 5 وإصابة 9 جراء تصادم مروع بطريق مصر- الإسكندرية الزراعي

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مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم فى البحيرة

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 9 بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية ناصر التابعة لمركز دمنهور، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى دمنهور العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

حادث الطريق الزراعى البحيرة 6 وفيات دمنهور حادث

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