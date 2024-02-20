ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الزراعى بالبحيرة إلى 6 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الزراعى بمركز دمنهور بالبحيرة إلى 6 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحة.

وكان طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قد شهد صباح اليوم، الثلاثاء، حادث سير مروعًا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص وملاكى، بالقرب من قرية ناصر التابعة لمركز دمنهور.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 9 بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية ناصر التابعة لمركز دمنهور، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى دمنهور العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.