محافظ الغربية: نجنى ثمار "حياة كريمة" فى زفتى

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بمتابعته أعمال الجسر الترابي بطول 10 أمتار بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة– زفتى الحيوي، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، بطول ١٠ كيلومترات وعرض 11.25 متر.

القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم

وأشار محافظ الغربية إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدًا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتخدم أكبر عدد من المواطنين.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق نهطاي حنون وطريق مصرف العطف، واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف بطريق زفتى- المحلة من حانوت حتى العزيزية، بنسبة تنفيذ بلغت ٢٣٪؜.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق شبراملس كفر ششتا بنسبة تنفيذ ٥٪؜.



وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ محطة مياه الشرب بقرية نهطاي، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقًا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.