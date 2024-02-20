الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ختام المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها بالغردقة

المؤتمر الدولي
المؤتمر الدولي

اختتم المؤتمر الدولي الثالث عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها، فعالياته اليوم الثلاثاء، والذي أقيم في الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2024 بمدينة الغردقة، والذي نظمته الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها وبرعاية  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية.

وافتتح المؤتمر الدكتور هشام فؤاد على – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها، والدكتور عبدالفتاح هلال أمين عام الجمعية.

وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور عماد حسن برعي رئيس مركز المعامل الحارة بالهيئة والدكتورة  عبيرة أمين رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية ولفيف من العلماء من مراكز الهيئة والجامعات ومجموعة من رواد وشباب الهيئة الذين يمثلون المدرسة العلمية الرصينة بالهيئة.

واستمر المؤتمر على مدار أربعة أيام، حيث ناقش خلالها أهم الأبحاث الحديثة والمتقدمة في المجالات التطبيقية المختلفة للعلوم النووية والتطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات. وقد شارك فيه أكثر من 80 من العلماء والباحثين من هيئة الطاقة الذرية، وجامعات طنطا، وكفر الشيخ، وأسيوط.

وأوضح الدكتور هشام فؤاد رئيس الجمعية المصرية للعلوم النووية في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر في دورته الثالثة عشر هذا العام يكرم روح العالم الجليل الدكتور إبراهيم ياسين طه الاستاذ المتفرغ بالهيئة وأحد رواد البيولوجيا الاشعاعية في مصر والعالم العربي، وأحد الأعضاء البارزين بالجمعية المصرية للعلوم النووية.

وافتتح المؤتمر بعرض افتتاحي للدكتور محمد مصطفى – رئيس مصنع  انتاج النظائر المشعة، حيث قدم عرض عن مصنع أنتاج النظائر المشعة بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص، كما قدم مراد أصلانوف من شركة روساتوم عرض عن مفاعلات القوى، وعرض مصطفى صفتي من شركة نوفيا جروب، وقال الدكتور عبد الفتاح هلال أمين عام الجمعية بأن المؤتمر قد تم تنظيمه برعاية العديد من الجهات مثل نقابة المهندسين المصرية، شركة روساتوم الروسية، شركة نوفيا جروب، مجموعة شركات كليوباترا، شركة ساتكو وتكساس ملتي ديناميك، المركز الكيميائي الاستشاري العربي، شركة فيمتو ساينتفيك، شركة أينفاب الأرجنتينية.

وشملت جلسات المؤتمر العلمية: المفاعلات النووية، الإشعاع والكيمياء الإشعاعية، تكنولوجيا علوم المواد،التطبيقات البيئية للنظائر المشعة، العلوم الإشعاعية في المجالات البيولوجية والزراعية، التطبيقات الإشعاعية في الطب، العلوم النووية الأساسية، وكيمياء البوليمرات وفي ختام المؤتمر تم تكريم أفضل الأبحاث وأفضل بوسترات تم عرضها بالمؤتمر.  

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في تصريح خاص تعليقًا على المؤتمر، بأن هذا المؤتمرالعلمي الهام لجمعية العلوم النووية وتطبيقاتها يؤكد ريادة علماء الهيئة في مجال البحوث التطبيقية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما أكد بأن الهيئة تدعم أنشطة الجمعية في مجالات تنظيم المؤتمرات العلمية والنشر العلمي بمجلة محكمة ومتخصصة وغيرها من الأنشطة العلمية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن مؤتمر جمعية العلوم النووية يعد من أهم الأنشطة التي تحرص الجمعية على تنظيمها، حيث ركزت معظم الأبحاث هذا العام على الجانب التطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كثير من مجالات الحياة ولخدمة المجتمع.

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