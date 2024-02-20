بعد قليل.. محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات في عين شمس

تنظر بعد قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة المتهمين بحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش وذخيرة ومواد مخدرة بمنطقة عين شمس.

كانت قد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اتجار شخصين بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات.