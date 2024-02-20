الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل عاطل متهم بترويج "الحشيش" في دار السلام للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بترويج مخدر "حشيش" على عملائه.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة دار السلام.

نجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة دار السلام في ضبط عاطل له معلومات جنائية بحوزته 1.500 كيلو جرام لمخدر "الحشيش" مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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