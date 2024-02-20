الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سمير مرقص يكشف لـ"الشاهد" عناصر تميز الأجيال الحديثة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن هناك أربع مظاهر يتميز بها الجيل الحالي، تتمثل في أنه يفك ارتباطه بالمرجعيات التقلدية، ويخلق عالم خاص به، ومنفتح على التكنولوجيا الحديثة، ويفك ارتباطه أيضًا بالمرجعيات والمواثيق.

سمات الأجيال الحالية

وأكد الدكتور سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن شباب اليوم يحصلون على المعلومات جميعها من السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، وهذا عكس الأجيال السابقة التي كانت تحصل على المعلومة من الأب والأم والمحيطين به، لذا التكوين الذهني للأجيال الحديثة مختلف عن الأجيال السابقة، والدليل على ذلك أن المصدر الرئيسي لمعلومات الشباب في مصر عن حرب غزة هو برنامج ( الدحيح)، وفي أقل من إسبوع واحد حصد هذا البرنامج على ١٥ مليون مشاهدة، لذا يجب أن يكون الخطاب الديني مواكب ومدرك لتلك المتغيرات.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.  

سمير مرقص الدكتور سمير مرقص الإعلامي الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الشاهد

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