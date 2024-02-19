الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"غرفة المنشات الفندقية": مصر تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2028

فنادق
فنادق

كشف حسين شكرى عضوغرفة المنشات الفندقية، ان الحوافز المقدمة من قبل الدولة لزيادة الاستثمارات السياحية وخاصة الفندقية  خطوة لازمة من جانبها حيث ان المستهدف من القطاع السياحى الوصول الى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 يتطلب ان تصل أعداد الغرف الفندقية إلى مايقرب من 432 ألف غرفة فندقية فى حين ان اعداد الغرف الفندقية الحالية يصل الى 220 ألف غرفة  فندقية.

واضاف شكرى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، انه لابد من تمكين المستثمرين سواء المصريين او الاجانب من شراء الاراضى لاقامة الاستثمارات الفندقية، وان يتم الاعلان عن هذا الطرح للاراضى الصالحة للاستثمار، وذلك بفوائد ميسرة لتشجعيهم على الدخول فى الاستثمارات موضحا ان اسعار الاراضى حاليا مرتفع للغاية وهو ما سيؤدى الى هروب المستثمر الأمر الذى يتطلب مرونة من قبل اجهزة الدولة مع المستثمرين بتقديم التسهيلات لهم ليتمكنوا من دفع القروض بالاضافة الى اعفائهم لمدة تتقارب من الخمس سنوات من دفع الضرائب وخاصة ان الفندق يشغل الالف من الايادى العمالة فى مختلف التخصصات ويساهم فى حل مشكله البطالة وهذا الاعفاء لكى يتسطيع الوفاء بالتزاماتها المادية.

حصر بالمنشات الفندقية المتعثرة لاعادة تشغيلها

وأشار شكرى إلى انه يجب التعامل مع القطاع السياحى اسوة بالحوافز المقدمة للقطاع الصناعى وخاصة ان القطاع السياحى يجلب عملات اجنبية للبلاد، موضحا انة تم  عمل حصر بالمنشات الفندقية التى توقفت عن العمل نظرا الى تعثر اصحابها عن استكمال المشروع الفندقى، فيتم حاليا فى النظرعن حاله اصحاب هذة المنشات الفندقية وكيفية مساعداتهم بقروض مالية لاستكمال مشاريعهم لافتا انه يجب النظرا فى هذا القروض المتالحة حتى يستطيعوا الوفاء بالتزامتهم بقروض طويلة المدى وبفائدة قليلة.

ومن  المتوقع ان يتم افتتاح 25 ألف غرفة خلال عام 2024، كما انه من المستهدف افتتاح 40 ألف غرفة في عام 2025، ويشار إلى انه تم تقديم حوافز بقيمة 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة.
 

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