قصواء الخلالى تنتقد النفاق الدولى تجاه العدوان الإسرائيلى بغزة (فيديو)

أبدت الإعلامية قصواء الخلالي انزعاجها من السياسة الدولية التي تتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الظالم، ووصفتها بأنها سياسة نفاقية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يدعي الغرب الالتزام بها.

‎وأشادت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ويحمي الأمن القومي المصري من أي تهديدات، وأكدت أن مصر تتابع الوضع عن كثب وتستعد لأي سيناريوهات محتملة.

‎وختمت الخلالي حديثها قائلة: "لن نتوقف عن الحديث عن قضية التهجير القسري، ونحن مع قرار الدولة المصرية في الدفاع عن الأمن القومي والقضية الفلسطينية، فالمشهد لا يزال متغيرًا ولذلك سنستمر في مناقشة قضية القضايا".