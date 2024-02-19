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عمر خيرت: التعاون المصرى السعودى الفنى سيعود بالنفع على الموسيقى العربية بالكامل

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير عمر خيرت

قال الموسيقار الكبير عمر خيرت، إن  حفلة دار الأوبرا المصرية أمس كانت في غاية الروعة، حيث دلت هذه الحفلة على الحب الشديد بين الشعب المصري والسعودي.

 

التعاون المصري السعودي

وأكد الموسيقار عمر خيرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفن السعودي يتطور بشكل سريع، والتعاون المصري السعودي الفني سيعود بالنفع على الموسيقى العربية بشكل عام.

 

فعاليات احتفالات دار الأوبرا

وأضاف في حديثه، أن فعاليات الحفل أمس كانت ممتعة بصورة كبيرة، معبرًا: "أحرص على تقديم الأغاني والأعمال التي يحبها الشعب المصري والسعودي".

وكانت قد قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الحفل الذي أقيم بالأمس، بعنوان "ليال مصرية سعودية" بدار الأوبرا المصرية، جاء بشكل مفاجئ للغاية، حيث لم يكن من المخطط إقامته في ذلك الموعد، وذلك الأمر كان اقتراحًا من المستشار تركي آل الشيخ، الذي كان متحمسًا للغاية لإقامتها في ذلك التوقيت.

عمر خبرت الموسيقار عمر خيرت الحياة اليوم الحياة دار الأوبرا المصرية

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