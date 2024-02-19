برلمانى يطالب بتوحيد موازنات الدولة فى إطار قانون المالية الموحد (فيديو)

قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه يجب توحيد موازنات الدولة في موازنة واحدة، وذلك في إطار قانون المالية العامة الموحد للدولة الذي يناقشه البرلمان حاليا.

وأوضح إمام، في اتصال هاتفي مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن مصر تضم 59 هيئة اقتصادية و150 هيئة خدمية تخضع للرقابة، وتدخل ضمن الموازنة العامة الموحد للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان يراقب ويصادق على 3 موازنات مختلفة للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن موازنة الحكومة العامة التي تسعى وزارة المالية إلى إضافتها إلى قانون المالية العامة الموحد للدولة لم تتضح معالمها بعد، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية تحتاج إلى تدخل وتغيير عاجل.