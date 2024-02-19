الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بإشراف الحزب الشيوعى.. الصين تتعهد بمركزية تطوير التكنولوجيا

الصين
الصين

تعهّد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الإثنين، بتعزيز دوره في توجيه صناعاته العلمية والتقنية، والالتزام بمركزية سلطة صنع القرار، فيما تواجه الدولة القيود التجارية الأمريكية المصممة للحد من تقدمها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقل التليفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في" عن اجتماع للحكومة المركزية بقيادة الرئيس شي جين بينج، إن الحزب سيقوم بتحسين آلية تتولى من خلالها اللجنة المركزية قيادة الأعمال التكنولوجية.

ولم يكشف التليفزيون الرسمي تفاصيل الخطة، رغم أن الإعلان يمثل تعظيما لدرجة الأولوية من جانب بكين لقطاع يعتبره قادة الصين ذا أهمية بالغة.

وقبل عام، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع وتيرة البحث العلمي في بلاده واستبدال التقنيات الأجنبية ببدائلها من المنتجات المحلية.

وكانت تصريحات الرئيس الصيني جزءًا من حملة أوسع نطاقا؛ لتحفيز كل من الجهود المحلية والتعاون الدولي في السعي لتحقيق الاستقلال التكنولوجي بعيدا عن الولايات المتحدة.  

وتسببت ضوابط التحكم في التصدير التي فرضتها واشنطن في الحد من حصول الصين على تكنولوجيا أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا، خاصة تلك التي تصنعها مجموعة نيفيديا؛ لتسريع التدريب على الذكاء الاصطناعي.

الحزب الشيوعي الصين بلومبرج شي جين بينج بكين الولايات المتحدة

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