الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون: الاحتلال الصهيونى تعود على الإفلات من العقاب بحرفية شديدة

الاحتلال
الاحتلال

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون في جامعة القدس، إن الاحتلال الصهيوني تعود على الإفلات من العقاب بحرفية شديدة مع حرصة الكبير على تحقيق الكثير من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية هبوطه على الأراضي الفلسطينية.

 

الحرب الفلسطينية 


وأكد نسيبة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الصهيوني يقوم بتدشين حملة إعلامية مكثفة في ظل الغارات العسكرية التي يقوم بها بحق المدنيين الفلسطينيين، وهذه الحملة الإعلامية الغرض منها تبييض صفحات الاحتلال أمام المنظمات الدولية للهروب من العقاب.
وأضاف في حديثه، أن الجميع لاحظ الفترة الأخيرة تزايد من التطبيع العربي وغير العربي للكيان الصهيوني رغم حجم المجازر التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ أحداث ٧ أكتوبر.

 

مجازر الاحتلال 

وتابع: "بعض المنظمات العالمية تدين أعمال الكيان الصهيوني في فلسطين، ولكن أفعال هذه المنظمات أقل حدة من أقوالهم بصورة كبيرة".

واستطرد: "جنوب إفريقيا كسرت حاجز الإفلات من العقاب بعدما تقدمت بمذكرة تدين فيها الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية". 

منير نسيبة أستاذ القانون بجامعة القدس القاهرة الإخبارية الاحتلال الصهيونى مجازر الاحتلال

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