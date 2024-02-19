الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إدراج محكوم عليه بنشر أخبار كاذبة على قوائم الكيانات الإرهابية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم الاثنين، بإدراج متهم محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة، على قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت والمستشار محمود زيدان وأمانة سر محمود عبدالرشيد.

وكانت ذات الدائرة سبق أن قضت بمعاقبة المتهم «محمد - أ» الماثل بجلسة غيابيًا بالسجن المؤبد، وعقب القبض عليه تمت إعادة إجراءات محاكمته.

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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم فى "التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة"

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النقض تويد إدراج نور ومطر وزوبع وناصر بقوائم الكيانات الإرهابية

وكانت النيابة قد أحالت المتهم مع أربعة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

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