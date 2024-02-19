الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: مدرب كوت ديفوار السابق يقترب من خلافة جاتوسو فى مارسيليا

جان لويس جاسيه
جان لويس جاسيه

كشفت تقارير صحفية، أن المدرب جان لويس جاسيه بات قريبا من تولى تدريب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلفا للإيطالي جينارو جاتوسو، الذي سيغادر منصبه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أن إدارة مارسيليا دخلت في محادثات مع جان لويس جاسيه بشأن تفاصيل العقد الذي سيربطهما خلال الفترة المقبلة، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا.

إقالة جاسيه من تدريب كوت ديفوار

وكان جاسيه، قد تولى في وقت سابق، مهمة تدريب منتخب كوت ديفوار، الذي قاده خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، قبل أن تتم إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج، عقب الخسارة القاسية من غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في دور المجموعات.

وكانت تقارير إعلامية متعددة، قد أكدت في وقت سابق، أن إدارة مارسيليا، قد اتخذت قرارا بإقالة جينارو جاتوسو، من تدريب نادي الجنوب الفرنسي، بسبب تراجع النتائج، خلال الموسم الحالي.

ويأتي القرار المرتقب بإقالة جاتوسو، عقب خسارة مارسيليا أمام ستاد بريست، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، في إطار الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل مارسيليا، المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة.

جان لويس جاسيه أولمبيك مارسيليا الفرنسي مارسيليا جينارو جاتوسو فابريزيو رومانو

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