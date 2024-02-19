الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شروط القبول ومصروفات الالتحاق بالدبلومات المهنية بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

يشترط للقبول بالدبلومات أن يكون الطالب حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به.

 - وأن تكون مدة الدراسة سنة واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين.

كما أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة عن مصروفات البرامج الدراسية به خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي 2023 /2024، والتي جاءت كالتالي

- الدبلوم المهني للمحاسبة "مالية، مراجعة، تكاليف إدارية" الترم الأول 2750 جنيه والترم الثاني 3450 جنيه.

- دبلوم التربية الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الابتدائي "إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، صعوبة تعلم، التوحد" الترم الأول 2750 جنيه والترم الثاني 3300 جنيه.

- خدمات التغذية التطبيقية الترم الأول 2900 جنيه والترم الثاني 3300 جنيه.

- دبلوم إعدادي معلمي العربية للناطقين بغيرها 2750 جنيها للترم الأول و3300 جنيه للترم الثاني. 

- دبلوم الإعلام الرياضي الترم الأول 2750 جنيها والترم الثاني 3300 جنيه.

مع العلم أنه يتم دفع رسوم تقديم لأول مرة 300 جنيه مصري للمقابلة وفتح حساب بمبلغ 400 جنيه.

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انتهاء امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

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وفي سياق آخر قال الدكتور عصام جميل، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن عمليات تصحيح الامتحانات إلكترونيًا قد بدأت، وسيتم إعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، مضيفًا أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة "علوم الأعمال"، وبكالوريوس التربية "الطفولة المبكرة"، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي"، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

التعليم المدمج مصروفات البرامج الدراسية الفصل الدراسي الأول درجة البكالوريوس للتعليم المدمج

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