هزيمة وحيدة.. تفوق ساحق للزمالك على الإسماعيلى فى آخر 10 مواجهات

شهدت المباريات العشر الأخيرة بين الزمالك والإسماعيلي تفوقا ساحقا للمارد الأبيض، الذي حقق تسعة انتصارات مقابل فوز واحد للإسماعيلي.

الغريب أن انتصارات الزمالك كانت متتالية في الفترة من 18 أبريل 2019 حتى 29 مايو 2022 ثم حقق الإسماعيلي فوزه الوحيد في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما يوم 13 مايو 2023.

وخلال المواجهات العشر سجل الزمالك 22 هدفا مقابل 8 أهداف فقط للإسماعيلي وكان الفوز الأكبر للزمالك بنتيجة 3-1 وتحقق ثلاث مرات، بينما كان الفوز الوحيد للإسماعيلي بنتيجة 2-1.

في الثامن عشر من أبريل عام 2019، فاز الزمالك في استاد السويس الجديد بهدفين نظيفين سجلهما عمر السعيد ويوسف أوباما في الدقيقتين 36 و47 .

فوز بثلاثية في بتروسبورت

يوم 24 يوليو 2019 فاز الزمالك 3-1 في ملعب بتروسبورت وسجل للزمالك محمود علاء من ركلة جزاء وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقائق 14 و47 و59 بينما سجل الناميبي بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي في الدقيقة 37.

وفي التاسع من فبراير عام 2020 فاز الزمالك 2-1 باستاد الإسماعيلية وسجل الهدفين يوسف أوباما ومحمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقتين 61 و67 وسجل باهر المحمدي هدف الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

يوم 26 أكتوبر 2020 فاز الزمالك 3-1 باستاد االقاهرة وسجل للزمالك مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو والمغربي أشرف بن شرقي في الدقائق 11 و24 و72 وسجل وجيه عبد الحكيم هدف الإسماعيلي في الدقيقة 84.

عاد الزمالك وفاز 2-1 يوم 17 فبراير 2021 باستاد القاهرة وسجل الهدفين بوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي في الدقيقتين 50 و88 وسجل شكري نجيب هدف الإسماعيلي في الدقيقة 63.

في الرابع عشر من أغسطس عام 2021 فاز الزمالك في استاد الإسماعيلية بهدفين نظيفين سجلهما إمام عاشور والتونسي سيف الجزيري في الدقيقتين 57 و59.

يوم 19 نوفمبر 2021 فاز الزمالك في استاد الإسماعيلية بهدفين نظيفين سجلهما أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وعمر السعيد في الدقيقتين 83 و90.

في الثامن والعشرين من مايو 2022 فاز الزمالك 2-1 باستاد القاهرة وسجل الهدفين أشرف بن شرقي وعمر السعيد في الدقيقتين 41 و63 وسجل باهر المحمدي هدف الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

المتعة شعار مباريات الزمالك والإسماعيلي

آخر فوز للزمالك

آخر فوز للزمالك تحقق يوم 29 فبراير 2022 باستاد القاهرة بثلاثة أهداف سجلها يوسف أسامة نبيه وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء وعمرو السيسي في الدقائق 8 و32 و45 وسجل أحمد فتوح لاعب الزمالك هدف الإسماعيلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة.

الفوز الوحيد للإسماعيلي تحقق يوم 13 مايو 2023 باستاد الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، سجلهما التوجولي ياو أنور ومحمد أشرف روقا لاعب الزمالك في مرمى فريقه في الدقيقتين 19 و57 وسجل السنغالي إبراهيم نداي هدف الزمالك في الدقيقة 38.