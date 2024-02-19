فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول بألسن عين شمس.. اليوم

قالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، إنه سيتم فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للطلاب ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024.

وأشارت إلى أنه يرجى الانتباه للتعليمات التالية عند التقدم لطلب الالتماس:

أولا: يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 19 / فبراير 2024

ثانيا: يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها، والتركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

ثالثا: يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ وبعدها سيتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.



وكانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس أنه تم إلغاء المصروفات الدراسية من الطلاب أوائل الجمهورية على مستوى الثانوية العامة لعام 2023.

وجاء ذلك بعد إعلانها نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأضافت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لكل من يرغب في الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يجب عليه الدخول عبر موقع الكلية.

وأشارت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس إلى أن الطالب المتعثر ماديا في سداد المصروفات الدراسية يجب عليه التوجه إلى رعاية الشباب لفحص حالته ودعمه ماديًا، وممنوع نهائيًا وجود الموبايل أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أي أوراق معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في غش.