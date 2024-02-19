الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول بألسن عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، إنه سيتم فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للطلاب ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024.

وأشارت إلى أنه يرجى الانتباه للتعليمات التالية عند التقدم لطلب الالتماس:
أولا: يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 19 / فبراير 2024
ثانيا: يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها، والتركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

ثالثا: يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ وبعدها سيتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.
 

txt

البرلمان يفتح ملف أزمة طلاب الدراسات العليا بكلية البيئة جامعة عين شمس

txt

الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى فى ضيافة جامعة عين شمس

وكانت قد أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس أنه تم إلغاء المصروفات الدراسية من الطلاب أوائل الجمهورية على مستوى الثانوية العامة لعام 2023.

وجاء ذلك بعد إعلانها نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
وأضافت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لكل من يرغب في الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يجب عليه الدخول عبر موقع الكلية.

وأشارت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس إلى أن الطالب المتعثر ماديا في سداد المصروفات الدراسية يجب عليه التوجه إلى رعاية الشباب لفحص حالته ودعمه ماديًا، وممنوع نهائيًا وجود الموبايل أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أي أوراق معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في غش.

جامعة عين شمس نتائج الفصل الدراسي الأول الألسن جامعة عين شمس طلب الالتماسات مهارات الطلاب والنشر الإلكتروني

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

بعض الدول لم تفِ بتعهداتها.. تصريحات الرئيس السيسى خلال "إيجبس 2024"

آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين فى "حادث السيرك" بالوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو