الجامعة اليابانية تنظم ورشة عمل للطلاب الأفارقة لدعم ريادة الأعمال

نظمت الجامعة المصرية اليابانية، من خلال الحاضنة التكنولوجية بالجامعة ورشة عمل للطلاب الأفارقة، في إطار دعم الطلاب الأفارقة فى ملف ريادة الأعمال.

وقال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن ورشة العمل تناولت فرص ريادة الأعمال بين إفريقيا ومصر، وكيفية مساعدة الطلاب الدوليين على بدء شركاتهم الخاصة فى حاضنة الجامعة الافتراضية، والتي يمكن أن تقدم الدعم لهم حتى بعد رجوعهم لبلادهم وتساعدهم فى نقل التكنولوجيا المصرية إلى بلادهم وإنشاء شركات عبر القارة تفتح مجال للتبادل التجارى والمعرفى بين مصر وباقي الدول الإفريقية، حيث إن الجامعة بها عدد كبير من الطلبة الأفارقة، وذلك لدعم اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بدعم ريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة من خلال الحاضنة التكنولوجية التى تقوم بدور مهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية وتسويق التقنيات الناتجة، ودعم الإبداع والابتكار بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، ومساعدة الباحثين والطلاب ورواد الأعمال على تأسيس شركات ناشئة.

وكانت قد نظمت الجامعة اليابانية لقاءً ترحيبيا لطلاب الدراسات العليا الجدد، في إطار الاهتمام الذي توليه الجامعة بطلاب الدراسات العليا المصريين والدوليين.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنه تم تنظيم لقاءً موسعا للترحيب بطلاب الدراسات العليا الجدد الذين التحقوا لدراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعة، بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم وعمداء الكليات.

أضاف أن اللقاء تضمن تقديم عرض تعريفي تم خلاله استعراض كل الخدمات التى تقدمها الجامعة لطلاب الدراسات العليا وتعريفهم بالبرامج الدراسية بكليات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات والصيدلة، وبرامج الفنون والتصميم وبرنامج العمارة المستدامة.

أشار "عدلي"، إلى أنه خلال اللقاء تم التعريف بنشأة الجامعة اليابانية كجامعة حكومية بحثية بالشراكة مع الجانب الياباني، وأنها أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم تعليمًا بمواصفات عالمية وخدمة تعليمية متميزة للطلاب وفقًا لأحدث المواصفات والنظم التعليمية للتعليم الجامعي.