الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

وزيرة الهجرة تهدى الخشت درع الوزارة تقديرا لجهوده الأكاديمية والوطنية

وزيرة الهجرة ورئيس
وزيرة الهجرة ورئيس جامعة القاهرة

 

 

أهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، درع الوزارة للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لجهوده الأكاديمية والوطنية ودعمه المستمر للشباب، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وجامعة القاهرة متمثلة في مركز بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقالت السفيرة سها جندي، إن الدكتور محمد الخشت قامة وقيمة علمية وطنية ضخمة. ووجهت الوزيرة الشكر للدكتور الخشت على دعوتها للتواجد داخل جامعة القاهرة لتوقيع مذكرة التفاهم والتي تهدف إلى إحداث نقلة ضرورية وعلى قدر كبير من الأهمية في الوقت الحالي.

 مذكرة التفاهم مع جامعة القاهرة بداية جديدة للتعاون مع الجامعة والاستفادة من خبرات علمائها وسنبدأ فى تنفيذها على وجه السرعة

وقالت السفيرة سها جندي، إن مذكرة التفاهم، ستكون بمثابة بداية جديدة  للتعاون والاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة القاهرة العريقة والتي تُعد صرحًا علميًا متميزًا على المستوى العربي والعالمي، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم المشتركة ستحقق نقلة نوعية في الدراسات البحثية في مجالات الهجرة، وتحقق الاستفادة من خبرات الجامعة ومركز بحوث ودراسات الهجرة لإيجاد حلول بناءة أكاديمية مبنية على أسس من قضايا الهجرة والتوطين والتوظيف، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ هذا التعاون على وجه السرعة.

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رئيس جامعة القاهرة ووزيرة الهجرة يبحثان اليوم التعاون المشترك فى ملف الهجرة

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الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى فى ضيافة جامعة عين شمس

 وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم المشترك تمثل استكمالًا للتعاون مع الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وأساتذتها للمساهمة في حل عدد من المشكلات من خلال البحث العلمي والدراسات المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن توفير وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والكوادر والمتخصصين لتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وإعداد الأبحاث العلمية والإحصاءات التي تحتاج إليها الوزارة، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين بالوزارة للحصول على المنح المقدمة من جامعة القاهرة أو الجهات الدولية التي يتم التعامل معها بمجالات الهجرة والتنمية، وتوفير الجامعة للكوادر الشبابية المؤهلة لمشاركة الوزارة في تنفيذ وتنظيم الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات

قضايا الهجرة والتوطين ومركز بحوث ودراسات الهجرة جامعة القاهرة الخشت السفيرة سها جندي وشؤون المصريين بالخارج

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