الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن" يطالب بتهيئة البيئة قبيل تطبيق قانون التصالح فى المخالفات

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء  وتقنين الأوضاع المرتقب البدء فى تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لما أعلنه وزير العدل بشأن الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيكون خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات دون رجعة.

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تهيئة المناخ لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تهيئة البيئة لتطبيق القانون، بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، وحتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية التطبيق، خاصة وأن القانون مؤقت وسبق أن خرج للنور مرتين، ولكن فى المرتين لم يؤت ثماره وفقًا لفلسفة التشريع.

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إتاحة المعلومات للراغبين في التصالح بشكل مبسط
وطالب عبد اللطيف، الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كل المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقا لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الإعلامية لتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.

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مفتاح نجاح قانون التصالح 
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أن السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة وللقضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، فى ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين أوضاع المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف حزب مستقبل وطن اللائحة التنفيذية للقانون

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