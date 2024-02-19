محافظ الغربية: الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتطوير شبكة الطرق

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة تسهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

رحمي.. الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شبكة الطرق

وأشار "رحمي" إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

وتابع المحافظ استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى، حيث تم الانتهاء من أعمال التدبيش عند مجمع المحاكم واستكمال التدبيش على جانبي الترعة بجوار الكوبري وإزالة الأتربة بجوار مجمع المحاكم، واستكمال أعمال التربة الزلطية على منحنى الكوبري.



يذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المدينة.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفرالزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعية، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة، فتجرى الآن أعمال الأرنكة خلف الحائط الساند تمهيدًا لسريان المصرف، وجار أعمال الكحلة خلف الحائط الساند.