الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سمير مرقص لـ"الشاهد": جائحة كورونا كانت لحظة مصيرية للعالم

سمير مرقص
سمير مرقص

تحدث الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، عن كتاب "أحلام فترة العزلة" والابتعاد عن المشهد العام خلال أيام جائحة كورونا.

وقال مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على قناة "إكسترا نيوز": "هي لحظة مصيرية بالنسبة للبشرية كلها وليس مصر فقط، وجاءت أقرب لفكرة أنها رسالة للإنسان المعاصر، وكأنها تقول له توقف تمهل قليلًا التقط أنفاسك".

وأضاف: "أخذت الموضوع بهذا المعنى وبالتالي زاوية الرؤية اتسعت ووضحت أكثر، في لحظة واحدة خبرة السنين والتراكم المعرفي مع المستجدات التي طرأت في العالم كأنك تراها في لحظة واحدة".

وتابع: "كانت فرصة للنظر نظرة جديدة إلى تاريخ مصر، وتاريخ الدولة الحديثة في مصر، وما الذي جرى للمجتمع المصري والتحولات الجيلية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد سمير مرقص محمد الباز اكسترا نيوز الشخصية المصرية

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