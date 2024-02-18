الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك غدًا.. واستبعاد 11 لاعبا

انهى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلي، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الزمالك في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة hلدوري الممتاز لكرة القدم، والمحدد موعدها فى السابعة مساء غدًا الإثنين بإستاد الإسماعيلية.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد حسام المدرب، وأحمد سامح مخطط الأحمال، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى،المران الخفيف الذى أجرى مساء اليوم الأحد، استعدادا للقاء أبناء الفانلة البيضاء .

وشهد المران مشاركة كل من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد لحراسة المرمى ومحمد نصر ومحمد عمار وعبد الله حسني وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي وحمدي النقاز " الدفاع " ونادر فرج ومحمد وجدي ومحمد بيومي وهشام محمد وبشار أشرف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي " الوسط " وعلي الملواني وعبد الرحمن الدح ومحمد زيدان وايرك تراوري "الهجوم ".

واستغرق المران 45 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم لانتقاء التشكيل الأساسي والبديل للقاء.

تجدر الإشارة إلى أن لاعبي الإسماعيلي المستبعدين من مواجهة الغد أمام الزمالك الحارسين محمد فوزي وعبد الله جمال وبرفقتهم كريم عرفات ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعماد حمدي ومحمد حسن وأحمد الشيخ ومحمد هاشم وأحمد محسن وباسم مرسي للأسباب مختلفة.

وتعد مباراة الغد هامة للغاية بالنسبة للإسماعيلى، بصرف النظر عن ظروفه فى جدول الدورى، فى ظل الحماسة التى تظر فى مباريات الفريقين على مر التتاريخ ، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة فضلا عن رغبة أيهاب جلال المدير الفنى فى تقديم عرض قوى وتحقيق نتيجة ايجابية أمام الفريق الابيض .