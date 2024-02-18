أحمد وهبان: الاعتداء على رفح بمثابة اعتداء على اتفاقية السلام (فيديو)

قال الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إنه لم يراهن أبدا على أي حكمة لدى الحكومة الإسرائيلية الصهيونية، كما أن تصريحاتها غير المسئولة تعبر عن حالة التخبط التي تعاني منها.

وأضاف وهبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن مصر هي رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتؤكد دائما على موقفها الدبلوماسي الثابت منها.

وأوضح وهبان، أن رفح ومحور فلادفيا هما خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، وهذا جزء من اتفاقية السلام 1979، كما أن إصرار دولة الاحتلال على هذه الممارسات العدوانية يمثل اعتداءً على اتفاقية السلام.