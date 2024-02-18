الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بمصر الجديدة

حبس المتهمة
حبس المتهمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس استمرار حبس عاملة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل بمصر الجديدة.

 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لقيامها بارتكاب سرقة "مشغولات ذهبية- مبلغ مالي" من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

 

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقي المشغولات الذهبية لديه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية مصر الجديدة عين شمس الأجهزة الأمنية

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