الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بتعذيب نجلته حتى الموت بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شرق القاهرة حبس المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت وادعاء سقوطها من علو في بمنطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت كشفت التحريات الأولية عن أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عامًا بقذفها من علو، ولقيت مصرعها في الحال، وادعى أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

وقال طبيب الصحة، إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصًا ما ألقى بها، وعقب سماع أقوال الجيران أكدوا أن والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هو ووالدتها.

تعذيب ابنته شرق القاهرة المطرية حبس تعذيب

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