حسام حسن يمنع أعضاء الجبلاية من الحديث عن المنتخب الوطنى

طالب حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مسئولى اتحاد الكرة بعدم الحديث عن منتخب مصر بأى شكل من الأشكال، والابتعاد عن التصريحات الإعلامية خلال الفترة المقبلة.

وشدد حسام حسن خلال حديث مع جمال علام على ضرورة منع أي تصريح عن عمل المنتخب الوطنى من جانب أى عضو داخل الجبلاية، على أن يكون التعامل مع الإعلام فقط عبر مدير الكرة والمنسق الإعلامي.

كان حسام حسن تطرق لهذا الملف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم الخميس الماضى لتقديم الجهاز الفنى، مطالبا الجميع بالتعامل من خلال المركز الإعلامى والمنسق الإعلامى للفراعنة.

ويسعى العميد لغلق باب التصريحات والخلافات التى قد تحدث فى حالة تضارب التصريحات بين أعضاء الجهاز الفنى للفراعنة ومسئولى الجبلاية، باعتبار أن كل شئون منتخب مصر تخص الجهاز الفنى.