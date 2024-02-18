النيابة تأمر باستعجال تحريات المباحث فى الاعتداء الجسدى على فتاة من ذوى الهمم

طالبت النيابة العامة في القاهرة باستعجال تحريات المباحث في واقعة الاعتداء الجسدي على فتاة من ذوي الهمم بالغة من العمر 17 عامًا في منطقة حكر التبين القبلي جنوب القاهرة.

واستمعت النيابة لأقوال والد الفتاة في الواقعة كما أمرت بحجز المتهم، الذي يبلغ من العمر 40 عاما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وجرى استكمال التحقيقات في الواقعة لكشف الملابسات وأسباب وقوعها.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، عن أن المتهم بالغ من العمر 40 سنة، عامل، قام بمحاولة تقبيل فتاة من ذوي الهمم، عمرها 17 عامًا، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، أثناء صعودها سلم العقار سكنها بمنطقة حكر التبين.