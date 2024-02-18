الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"ليلة القتلة" و"كنت هنا من قبل".. عروض ثاني أيام نوادي المسرح بالجيزة (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، المنفذ بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة. 

في السياق، شهد مسرح مركز الجيزة الثقافي عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "ليلة القتلة" من إخراج وفاء عبد الله، ويناقش فكرة الصراع بين الأجيال ومحاولة إيجاد وسيلة للتواصل بين الأبناء والآباء لتفادي المشكلات التي قد تصنع مرضى نفسيين، ويتضح ذلك من خلال الأحداث التي تدور حول جريمة قتل يتخيلها أبطال الحكاية لتمردهم علي آبائهم، وعدم قدرتهم على تنفيذها في الواقع.

بينما جاء العرض الثاني بعنوان "كنت هنا من قبل" من إخراج محمد جمال، وتدور فكرته حول محاولة الإنسان لتغيير قدره، من خلال شخصية العرض دكتور "جولتلر" الذي يحاول تغيير قدر وفاة عائلته من خلال عدة محاولات، ولكن تبوء جميعها بالفشل، فيقرر الانتحار ليلحق بهم.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد عروض الليلة الثانية سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح الفنان د.علاء قوقة، الناقدة لمياء أنور، وإيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة. 

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضًا مسرحيًا منها 14 عرضًا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني نوادي المسرح الإقليمي مسرح فى كل حتة في مصر فرع ثقافة الجيزة

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