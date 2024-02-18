الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"العشائر الفلسطينية" تشيد بمذكرة مصر ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

عاكف المصري
عاكف المصري

أشاد عاكف المصري، المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة بدور مصر، تجاه القضية الفلسطينية.

قال المصري لـ"الدستور"، إن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يؤكد أن القاهرة تبذل كل الجهود في سبيل دعم  القضية الفلسطينية والحقوق الشرعية والمشروعة على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية.

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أضاف المصري أن الشعب الفلسطيني يقدر عاليًا الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكدت الدولة المصرية على الدوام  حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وعدم الرضوخ لمحاولات التهجير القسري الذى تمارسه قوات الاحتلال.

ولفت إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة من أجل وقف العدوان على غزة وتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أن الجهود المصرية لم تتوقف عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية وتوجيهها لمعبر رفح، بل تتضمن أيضًا تنسيق الجهود الإغاثية الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية في مطار العريش الدولي لتوجيهها إلى غزة من خلال معبر رفح البري عند فتح ممرات إنسانية.

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مصر تقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية

في وقت سابق، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في 21 من فبراير المقبل، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة؛ لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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