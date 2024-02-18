"جسد بلا روح".. دفن جثمان مريم مجدي ضحية طليقها (فيديو)

شيعت جنازة مريم مجدي التي قتلها طليقها في سويسرا، بمسقط رأسها بمدينة شربين بالدقهلية، وتجمع عدد كبير من الأهالي والأصدقاء يودعون مريم.

مريم ماتت غدرا على يد طليقها بالغربة، وتم العثور على جثتها في نهر الراين بمدينة شافهاوزن بسويسرا، بعد أن قرر طليقها أن يحرمها حق الحياة من أجل بناتها وانتقم منها.

وأكدت الشرطة السويسرية في بيانها، أن مريم مجدي كانت مفقودة منذ 10 أيام بعد سفرها لاسترداد بناتها، وذلك بعد قيام طليقها استغلال يوم الرؤية في مصر وقام بخطف

هما، مستغلًا جوازات سفرهما السويسرية

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