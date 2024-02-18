الكاتب الأفغاني خالد حسيني عن حظر الكتب في أمريكا: "تضليل للطلاب"

انتقد الكاتب الأفغاني الأمريكي خالد حسيني، أحد كبار المؤلفين في العالم، حظر الكتب في فلوريدا وأماكن أخرى في الولايات المتحدة باعتباره تضليلًا للطلاب ولحقهم في تعليم جيد.

حظر الكتب

ووفقًا لتقرير PEN America الصادر في أواخر العام الماضي، تم حظر الكتب في المدارس العامة الأمريكية نحو 5894 كتابًا في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2023 مع أكثر من 40٪ في فلوريدا. وقالت منظمة PEN إن المؤلفين الذين تستهدف كتبهم في كثير من الأحيان هم في كثير من الأحيان إناث، وأشخاص ملونون، و/أو أفراد من مجتمع المثليين.

وقال حسيني لصحيفة الجارديان في مقابلة: “حظر الكتب لا يحمي الطلاب، بل أعتقد أنه يضللهم، مقارنًا الاتجاه السائد في الولايات المتحدة نحو حظر الكتب، مدفوعا إلى حد كبير بالمحافظين الاجتماعيين والجمهوريين، بصعود الأنظمة الاستبدادية في أوروبا في ثلاثينيات القرن العشرين”.

وشدد حسيني "هذا هو القرن الحادي والعشرون؛ أعتقد أن هذا حدث في أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي. من المهم في نظام ديمقراطي أن يتعرض الطلاب للأفكار، ويُسمح لهم بالتفكير النقدي، وأن يتمكنوا من سماع أصوات لا صلة لهم بها، يجب أن يتعلموا أنهم سيتشاركون في العالم مع أشخاص لا يشبهونهم، والكتب وسيلة رائعة لتحقيق ذلك.

عداء الطائرة الورقية

وصوّت مجلس إدارة مدرسة بمقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا مؤخرًا لصالح إبقاء رواية حسيني "عداء الطائرة الورقية" على رفوفها بعد أن كتب إلى اللجنة خطابًا يطلب منهم عدم حظر عمله.

رواية حسيني، التي تحكي قصة صبي صغير نشأ في كابول في السبعينيات، قضت عامين في قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا قبل أن تبيع أكثر من 8 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. تدور أحداث الرواية على خلفية أفغانستان التي مزقتها الحرب، وتتعمق في موضوعات معقدة مثل الصداقة والخيانة والتوتر العائلي.

خلال الأشهر القليلة الماضية، انضمت رواية “عداء الطائرة الورقية” إلى قائمة متزايدة من الروايات "قيد المراجعة" أو التي تعترض عليها مجالس المدارس في جميع أنحاء البلاد، ولا يزال هناك حوالي 40 كتابًا في انتظار النظر فيها رسميًا في مقاطعة بريفارد. إن مستقبلهم كجزء من المنهج الدراسي، أو حتى إمكانية وصولهم إلى الطلاب الذين يرغبون في الحصول على نسخة، يتوقف على نتائج لجنة الاختيار بالمنطقة.

تم إخطار حسيني في شهر يناير أن كتابه قد تم الطعن فيه من قبل لجنة مجلس إدارة المدرسة في فلوريدا، وبأنه قد يكون من المفيد الكتابة إليهم مباشرة، فقد قدم فرع بريفارد من مجموعة "أمهات من أجل الحرية"، وهي مجموعة حقوق الآباء اليمينية، اعتراضًا على "عداء الطائرة الورقية" في عام 2022. وقالوا إن الكتاب يحتوي على محتوى جنسي وخطاب "مثير للانقسام العنصري" وانتقادات للمسيحية مما جعله غير مناسب للطلاب.

رسالة خالد حسيني

وقرر حسيني أن الرسالة هي أفضل طريقة لإقناع مجلس إدارة المدرسة بإعادة النظر في قراره والدعوة إلى استمرار إدراج كتابه.

بدأ رسالته قائلًا:"في درج مكتبي يوجد مخبأ من مظاريف مانيلا، يوجد داخل كل منها بعض الكتابات التي قمت بجمعها على مدار ما يقرب من 20 عامًا - وما زلت أقوم بذلك. لقد جاؤوا إلي من طلاب المدارس الثانوية من جميع أنحاء الولايات المتحدة. في هذه الكتابات، غالبًا ما يشاركني الطلاب بشكل مؤثر جدًا مدى تأثير قراءة رواية عداء الطائرة الورقية على حياتهم.

يواصل حسيني وصف انطباع روايته لدى القراء الشباب منذ نشرها في عام 2003. فمن تقديم لمحة أولى لهم عن الثقافة الأفغانية إلى مساعدتهم في التعامل مع المواقف المعقدة في المدرسة والمنزل، من الواضح أن كتاباته كان لها تأثير دائم وملموس.

وتابع حسيني في حديثه مع "الجارديان": "لقد خاطبت الرواية هؤلاء الطلاب، إنها مرتبطة بهم بطريقة حقيقية، وإنه لشرف عظيم أن أعرف أن الكلمات التي أكتبها على الورق يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي.

وشعر حسيني بسعادة غامرة عندما تم إخطاره بأن كتابه سيعاد إلى الرفوف في مقاطعة بريفارد بسبب رسالته، ولكن سرعان ما تم إخطاره بحظر آخر في منطقة مختلفة. ومثل العديد من المؤلفين الآخرين، فإن حظر الكتب يهدد استمرار الكتاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أكد حسيني أن الكتب المحظورة مثل "عداء الطائرة الورقية" قادرة على إثارة اهتمام الطلاب بشكل مناسب في الولايات المتحدة وخارجها، مضيفًا: الكتب تفتح لنا العالم، إنها هدية لا تُحصى ولا تُقاس، آمل أن تكون هذه المرحلة غير السارة التي نمر بها انعكاسًا للحظة سياسية وسوف تمر.