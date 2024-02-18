سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الأحد في مصر محركات بحث جوجل، خلال الساعات الماضية من المواطنين المسافرين إلى الخارج، ويعد الدولار من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة وأسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الأحد

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

«الدستور» حريص على تقديم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الموافق 18 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد الموافق 18 فبراير 2024 شهدت استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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