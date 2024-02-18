مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق "القاهرة - الفيوم"

لقى مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة بـطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة.

تفاصيل الحادث

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود جثة لمواطن، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين أن سيارة مسرعة صدمت مواطن ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.