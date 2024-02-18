القبض على المتهمين بحيازة 3 كيلوجرامات مخدرات بمنشأة ناصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس وفرد خرطوش، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية.