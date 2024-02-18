وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو الترفيهية بالخارجة

في مستهل زيارته للمحافظة، قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة للوادي الجديد، حيث تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ومسؤولو الوزارة والمحافظة، حديقة 30 يونيو الترفيهية في مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، وقام وزير الإسكان بغرس نخلة في الحديقة، وذلك في إطار مبادرة "ازرع نخلة" لتوسيع زراعة النخيل في المحافظة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن حديقة 30 يونيو الترفيهية تقع شمال مدينة الخارجة بمدخل المطار على مساحة 8 أفدنة، وتعد أحدث حديقة ترفيهية في المحافظة بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم تزويدها بالألعاب الترفيهية لتكون متنفسًا حضاريًا للمواطنين، كما تضم عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية، وحمام سباحة، وبها ركن بيئي على الطراز الواحاتي، ومسطحات خضراء ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية لزيادة وعي روادها ثقافيًا وتاريخيًا، كما تعكس الحديقة الهوية الواحاتية، وتُظهر التراث البيئي لمدينة الخارجة.

كما قام اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بغرس نخلتين فى حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، فى إطار مبادرة "إزرع نخلة" للتوسع في زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

ووصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، لمحافظة الوادي الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة، وتنفذها وزارة الإسكان من خلال، الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وصندوق تمويل المساكن، وكذا عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة.

ويرافق وزير الإسكان، في زيارته لمحافظة الوادي الجديد، كل من، اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن.

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو

وزير الإسكان ومحافظ الوادي يتفقدان حديقة 30 يونيو