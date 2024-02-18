الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة سيدة تروج الحشيش في الزاوية الحمراء

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة في الزاوية الحمراء إلى جلسة 3 مارس المقبل.

تفاصيل القضية
 

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة، لأنهما في يوم 16 ديسمبر 2022، أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقت بلاغا يفيد بقيام ربة منزل بالاشتراك مع اخر في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الاجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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