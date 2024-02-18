مع تجدد سقوط الأمطار الغزيرة.. تمركز 180 سيارة لرفع تجمعات المياه بالإسكندرية

تجددت الأمطار على الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، بعد توقفها لعدة ساعات، أمس، مع استمرار جهود العاملين بالصرف الصحي لرفع تراكمات مياه الأمطار من كافة أنحاء المحافظة، حيث من المتوقع استمرار عدم استقرار حالة الطقس.

وشهدت الإسكندرية اليوم سقوط أمطار غزيرة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه سوف تشهد المحافظة سقوط أمطار متوسطة الشدة تقل تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

تمركز فرق المتابعة والصيانة والتطهير للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار

وواصلت شركة الصرف الصحي تمركزاتها فى مختلف مناطق الإسكندرية للعمل على احتواء موجة الطقس السيئ ومظاهر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بنشر أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على رصد أمطار غزيرة جدًا خلال الأيام الماضية، صاحبتها سقوط حبات ما تسببت بتجمعات لمياه الأمطار ببعض المناطق شهدت تعاملًا فوريًا من العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

جولة لتفقد أعمال رفع التجمعات بمنطقة العامرية

وكان قد أجرى رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أمس جولة لتفقد أعمال رفع التجمعات بمنطقة العامرية بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا عدم تأثر السيولة المرورية بأي من أنحاء المحافظة.

كما تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

جدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا منذ صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع النوة.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية