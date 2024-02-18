الرئيس الأمريكى يؤكد لزيلينسكى هاتفيا التزام واشنطن بمواصلة دعم أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، لنظيره الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم كييف، وذلك قبيل الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض اليوم بأن بايدن اتصل بنظيره الأوكرانى هاتفيا وناقشا الأوضاع فى ساحة الحرب مع روسيا.

وشدد بايدن، على ضرورة قيام الكونجرس بتمرير مشروع قانون التمويل التكميلى للأمن القومى بشكل عاجل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية، مؤكدًا مجددًا على الدعم القوى من الحزبين الأمريكيين فى الحكومة الأمريكية ومن الشعب الأمريكى لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، "ولفرض تكاليف على الحكومة الروسية لمحاسبتها على أفعالها"، حسب بيان البيت الأبيض.