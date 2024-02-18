الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى يؤكد لزيلينسكى هاتفيا التزام واشنطن بمواصلة دعم أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، لنظيره الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم كييف، وذلك قبيل الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض اليوم بأن بايدن اتصل بنظيره الأوكرانى هاتفيا وناقشا الأوضاع فى ساحة الحرب مع روسيا.

وشدد بايدن، على ضرورة قيام الكونجرس بتمرير مشروع قانون التمويل التكميلى للأمن القومى بشكل عاجل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية، مؤكدًا مجددًا على الدعم القوى من الحزبين الأمريكيين فى الحكومة الأمريكية ومن الشعب الأمريكى لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، "ولفرض تكاليف على الحكومة الروسية لمحاسبتها على أفعالها"، حسب بيان البيت الأبيض.

الأكثر قراءة

عاجل.. "صحيفة إسرائيلة": شرط أمريكى قبل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج