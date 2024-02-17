تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في الدورى

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد، ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخرج علي جبر في التدريب الأخير الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين في مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

ويعاني فريق بيراميدز بشدة نتيجة سوء الأداء، خاصة في مسابقة الدورى الممتاز.