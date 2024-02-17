طبيب بيراميدز يحدد موعد مهند لاشين وعلى جبر للمشاركات الرسمية

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخرج علي جبر في التدريب الأخير الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين في مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

ويعاني فريق بيراميدز بشدة نتيجة سوء الأداء، خاصة في مسابقة الدورى الممتاز .

ويبحث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز عن حلول سريعة للأخطاء الدفاعية وكذلك إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا بشأن تحديد موعد وحكام مباراة مازيمبي الكونغولي أمام بيراميدز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت ٢٤ فبراير الجاري، على ستاد نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكاميرون.