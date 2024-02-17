السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

جمال علام يفوز برئاسة
جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال إفريقيا

فاز جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اتحاد شمال إفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا بالأراضي التونسية.

وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني، ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وجنان قورة، مدير إدارة المناطق بالاتحاد الإفريقي كمراقبين.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري قد كشف عن الأهداف المتفق تحقيقها مع حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال علام، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم التوأم: "الأهداف مع حسام حسن وإبراهيم حسن هي الوصول لكأس أمم إفريقيا وبطولة كأس العالم 2026".

وبسؤاله ماذا لو لم نتوج ببطولة إفريقيا المقبلة، أوضح: "يجب علينا أن نسألأ نفسنا ماذا نريد من حسام حسن، ورغبتنا هي الذهاب لأمم إفريقيا وكأس العالم، وهل سنقول له ارحل إذا لم يحصل على أمم إفريقيا؟، العقد ينص على استمراره لكأس العالم 2026".

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